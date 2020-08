Augusta, arrivata anche la Msc Fantasia: sono tre le navi da crociera ferme all’ancora

Da ieri mattina un’altra nave crociera della flotta targata Msc ha fatto il suo ingresso al porto megarese, dove è ferma all’ ancora, in sosta inoperosa. Si tratta della nave Fantasia, di 137.936 tonnellate di stazza lorda e che potrebbe ospitare fino a 3274 passeggeri in 1637 cabine. Dei circa 1370 componenti dell’equipaggio che, di solito, vi lavorano a bordo ne sono rimasti solo 62, necessari a governare il grosso natante, che dovrebbe rimanere ad Augusta per almeno due mesi ed è covid free perché già sottoposto a sanificazione, come fa sapere Mimì Capuano dell’agenzia che la segue.

Si trova a debita distanza dalle altre due navi, che da quasi due mesi sono ferme in mezzo al mare per lo stop alle crociere per l’emergenza da coronavirus: la Splendida arrivata per prima a metà giugno, seguita qualche giorno dopo dalla Opera che, dopo essere stata attraccata per un po’ anche alla banchina del porto commerciale, è tornata in mezzo al mare.

La Fantasia è arrivata ad Augusta, dove può sostare senza problemi grazie ai fondali capaci di ospitare anche navi di grosse dimensioni e disporre dei vari servizi portuali, alla vigilia della ripartenza delle crociere post covid con la Msc Grandiosa, che salperà proprio oggi da Genova per un tour nel Mediterraneo occidentale.