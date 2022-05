Augusta, arrivata al porto la Sea-Watch 4 con a bordo 145 migranti

E’ arrivata questa mattina al porto di Augusta la Sea-Watch 4, la nave della ong tedesca con a bordo 145 migranti, alcuni dei quali soccorsi anche 13 giorni fa nel Mediterraneo. Dopo diversi appelli lanciati in questi giorni dai volontari ieri sera il Viminale ha assegnato Augusta come porto sicuro di sbarco dove ancora nel primo pomeriggio erano sono in corso controlli sanitari anticovid necessari prima di toccare terra. Dei 145 migranti, 44 sono minori e 37 non accompagnati.

Il primo soccorso risale al 4 maggio scorso quando, grazie al radar di bordo, è stato intercettato un gommone in difficoltà con a bordo 57 persone, tra cui 4 minori non accompagnati, messi in salvo dall’equipaggio. Il secondo salvataggio risale, invece, alla sera di domenica 8 maggio, quando sono state 88 le persone in difficoltà in mare, tra cui una donna incinta e tre bambini piccoli, intercettate a bordo di un altro gommone da “Colobrì2”, il bimotore utilizzato dall’ong francese Pilotes volontaires per sorvegliare il tratto di mare davanti alla Libia. “Persone che, senza assistenza, sarebbero annegate o sarebbero state illegalmente respinte in Libia”– dicono i volontari della ong

Anche la Geo Barents si trova al largo di Augusta con a bordo 470 migranti salvati in sette distinte operazioni nella zona Sar libica e maltese a partire dall’alba del 9 maggio.