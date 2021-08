Augusta, arrivata al porto la “ResQ People”, la nave della ong italiana con a bordo 166 migranti

E’ arrivata ieri sera al porto commerciale di Augusta, alla “ResQ People”, la nave della ong italiana con a bordo 166 migranti soccorsi la scorsa settimana, tra cui 12 minori e bimbi sotto i 5 anni, uno dei quali di nove mesi. Nel tardo pomeriggio il ministero dell’Interno ha assegnato lo scalo megarese come porto sicuro alla nave che già in mattina era arrivata in zona, collocandosi in una zona riparata a 15 miglia tra Siracusa e Augusta per evitare più forte vento, onde e altri problemi per le persone a bordo e oggi, dopo i controlli sanitari con i tamponi, dovrebbero iniziare le operazioni di sbarco dei migranti soccorsi in 4 diverse operazioni a partire dal 13 agosto scorso.

La nave, la ex “Alan Curdi” è partita lo scorso 7 agosto da Burriana, è alla sua prima missione nel Mediterraneo, è della ong italiana presieduta dall’ex pm milanese del pool “Mani pulite” Gherardo Colombo e ha nell’equipaggio anche Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency-che dopo l’ultimo soccorso di domenica aveva più volete lanciato appelli per l’assegnazione di uno scalo sicuro dove sbarcare.

“Le navi di soccorso sono fatte per soccorrere, non per aspettare – aveva commentato Cecilia Strada- In attesa dell’assegnazione un porto sicuro i bambini disegnano, le mamme lavano i più piccoli nel catino, qualche ragazzo chiacchiera, qualcuno dorme, prima abbiamo messo su un po’ di musica per provare a distrarli dalla domanda principale: “Quando potremo sbarcare?”.