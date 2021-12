Augusta, arrivata al porto la Geo barents, la nave di Medici senza frontiere con a bordo 558 migranti

E’ arrivata nel porto di Augusta poco dopo le 18 la Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere che ha a bordo 558 migranti soccorsi nei giorni scorsi in 8 diverse operazioni. Tra di loro anche una donna incinta di 8 mesi e diversi minori non accompagnati. Il via libera è arrivato oggi dal ministero dell’Interno che ha assegnato Augusta come porto sicuro

“Dopo l’arrivo della nave – ha fatto sapere all’Agi il capo di gabinetto della Questura di Siracusa, Ferdinando Buceti – inizieranno le procedure sanitarie, infatti saranno effettuati i primi 200 tamponi”. Una volta completati i test anti Covid19, domani inizierà lo sbarco dei migranti, che saranno trasferiti su una delle navi per la quarantena che si trova in rada mentre i minori non accompagnati saranno trasferiti nei centri di accoglienza. Contestualmente, gli agenti dell’Ufficio immigrazione della Questura di Siracusa provvederanno ad identificare i migranti.