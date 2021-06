Augusta, arrivata “Aita Mari” con 50 migranti. Associazioni contro il “boicottaggio dei soccorsi in mare”

Inizieranno oggi le operazioni di sbarco al porto di Augusta dei 50 migranti della nave Aita Mari della Ong basca Salvamento Maritimo Humanitario arrivata ieri sera al porto commerciale. Prima che i migranti, tutti uomini di nazionalità marocchina, possano scendere a terra ed essere trasferiti, gli adulti in una delle navi quarantena che staziona in rada e i minori in un centro accoglienza, bisognerà fare i tamponi e lo screening sanitario per la verifica di eventuali casi di positività al covid 19. Al momento, secondo le notizie fornite dalla Ong su Facebook, “le 50 persone salvate, tra cui quattro minori non accompagnati, sono in buono stato di salute e hanno ricevuto con sollievo le informazioni dopo quattro giorni di attesa. L’equipaggio della Ong, a nome delle persone salvate,– scrive la Ong- esprime gratitudine a tutte le entità coinvolte e in particolare il Centro nazionale di Coordinamento per gli sforzi fatti al fine di ottenere un luogo di sbarco sicuro nel minor tempo possibile. Chiediamo dall’Unione europea un meccanismo di approdo che garantisca i diritti delle persone migranti e dei richiedenti asilo dal momento in cui sono assistiti in mare, nonché una riforma dei sistemi di visti che eviti che le persone siano costrette a scegliere per vie mortali come quella del Mediterraneo centrale”.

Sul troppo tempo intercorso per decidere il porto da assegnare intervengono le associazioni LasciateCIEntrare, Rete Antirazzista Catanese, CarovaneMigranti, Accoglienza ControVento: “Dopo avere messo in salvo cinquanta persone da una imbarcazione che era alla deriva nel Mediterraneo centrale, dal 29 maggio era in attesa dell’assegnazione di un porto di sbarco. A bordo ci sono anche 4 minori. –si legge in una nota- Continuiamo a chiederci il motivo di questo continuo stillicidio. Perché far aspettare 3 giorni? Perché non assegnare immediatamente un porto di sbarco, come previsto dalle norme nazionali ed internazionali? Perché continuare a prolungare l’attesa di chi ha già subito sofferenze e torture e cerca solo giustizia e pace? Perché continuiamo ad essere luogo “inarrivabile”, che non rispetta i diritti ed agisce con la leggerezza e l’arroganza di una dama di corte del 700? Nessun nuovo “codice di condotta” potrà fermare i soccorsi in mare da parte della “flotta civile” dell’altra Europa accogliente e solidale! Chiediamo il rispetto dei diritti delle persone in cammino. Chiediamo che questo Governo decida una volta per tutte di abbandonare questa politica dell’odio. Basta attacchi alle navi di salvataggio. Stop accordo con la Libia. La solidarietà non è reato”.