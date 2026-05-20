Augusta, arriva un finanziamento di 1,5 milioni di euro per l’area artigianale

“Il Comune di Augusta si conferma tra le eccellenze della progettazione in Sicilia. Una svolta per il nostro comparto produttivo e la prova della solidità della nostra visione amministrativa e della capacità tecnica dei nostri uffici”. L’assessorato regionale delle Attività Produttive ha ufficialmente concesso un finanziamento pari a 1,5 milioni di euro per la riqualificazione, il potenziamento e l’efficientamento dell’area artigianale cittadina e il sindaco Giuseppe Di Mare non può che esserne soddisfatto.

“Questi fondi ci permetteranno di modernizzare l’area artigianale, puntando su sostenibilità ed efficienza energetica, rendendo Augusta un polo attrattivo e all’avanguardia per le nostre imprese locali – dice -. Siamo già al lavoro per rispettare i tempi serrati imposti dal cronoprogramma regionale: entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto verrà restituito il disciplinare di finanziamento firmato digitalmente ma il Comune è già autorizzato ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori, al fine di accelerare l’iter cantieristico. Con questo investimento, l’area artigianale di Augusta si prepara a cambiare volto, diventando un motore di crescita economica e innovazione per tutto il territorio”.