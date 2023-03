Augusta, arriva la primavera e spuntano le prime discariche di rifiuti ad Agnone Bagni

È arrivata la primavera e con le belle giornate trascorse all’aperto e al mare rispunta il problema dei rifiuti ad Agnone Bagni, la frazione marinara più a nord del Comune di Augusta. Già da qualche giorno accanto ai cassonetti della differenziata, posizionati all’ingresso di qualche baia e pieni per buona parte, si notano rifiuti di ogni tipo ammassati per terra, dai cartoni ai grossi sacchi neri a sacchetti sparsi che di certo aumenteranno anche con l’arrivo delle festività pasquali.

“Davanti al “Villaggio Summer” è impossibile non arrotare i rifiuti passando vicino ai cassonetti che sono già delle discariche. Gli unici cassonetti, pochi per tutti i villaggi, sono stai posizionati davanti al Summer – racconta la proprietaria di una casa nella zona- così tutti scaricano li. Il sindaco aveva promesso telecamere che non ci sono, immaginiamo cosa succederà in estate quando non potremo entrare nei nostri villaggi per via dei cumuli di spazzatura”.

Un problema atavico, che fino ad oggi non si è riusciti a risolvere definitivamente, così ogni estate si assiste al penoso e incivile spettacolo di ammassi di rifiuti di ogni tipo lasciati accanto ai cassonetti, ai margini delle stradine che i villeggianti percorrono per arrivare nelle loro case estive. Una criticità che potrà trovare una soluzione forse con il nuovo bando dei rifiuti che il Comune sta predisponendo visto che l’attuale scadrà quest’estate e nel qual per Agnone bagni, in cui non è previsto finora il porta a porta, si dovrebbero individuare delle soluzioni alternative ai cassonetti, come fa sapere l’assessore all’Ecologia Concetto Cannavà che anche per quest’estate predisporrà la pulizia extra per le discariche.

“Il problema dell’inciviltà è purtroppo molto presente, tutti vogliono smaltire la spazzatura, ma nessuno vuole il cassonetto davanti casa e se li togliamo non c’è dove andare a buttare i rifiuti. –dice- È un problema complesso e stiamo lavorando al nuovo bando per inserire delle alternative e trovare sistemi migliorativi, anche perché la quasi inesistente percentuale di differenziata ad Agnone Bagni abbassa la media di raccolta differenziata dei quartieri che è per esempio buona al centro storico discreta in Borgata. Inoltre ci stiamo attrezzando per dotare la zona di telecamere ed entro l’estate implementeremo e cambieremo la posizione alle telecamere già attive in altri punti del territorio”.