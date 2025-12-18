Augusta, arriva la fiamma olimpica nel cammino verso Milano Cortina 2026

Augusta accoglie la Fiaccola Olimpica nel cammino verso Milano–Cortina 2026. Oggi, giovedì 18 dicembre alle 10, avvio da Piazza Fontana: la Fiaccola farà il suo ingresso in città alle 12:10 e lascerà Augusta alle 13:30, attraversando un ampio e significativo itinerario urbano che coinvolgerà il centro storico e le principali arterie cittadine. Il percorso previsto è il seguente: Piazza Fontana (partenza), Viale Italia, Via Giovanni Lavaggi, Ponte al Rivellino e Porta Spagnola, Via Giovanni Saraceno, Viale Vittorio Veneto, Via Capitaneria, Piazza San Domenico, Via Garibaldi, Via Principe Umberto, Piazza Risorgimento, Viale Risorgimento, Via Adua, Viale Eroi di Malta, Lungomare Paradiso, Via Xifonia, Viadotto Federico II, Corso Sicilia, con conclusione in prossimità dell’ex Palajonio.

“Il passaggio della Fiaccola Olimpica ad Augusta rappresenta un momento di grande valore simbolico per la nostra Comunità. È un’occasione per vivere insieme i valori dello sport, dell’unità e della partecipazione, rafforzando il senso di appartenenza alla nostra Città. Invito cittadini, scuole, associazioni e realtà sportive a partecipare e ad accogliere questo simbolo universale, che unisce territori e generazioni nel percorso verso i Giochi Olimpici Invernali Milano–Cortina 2026”, commentano il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, e l’assessore allo Sport, Giuseppe Carrabino.