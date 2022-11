Augusta, arriva al porto la petroliera “Zagara” con a bordo 59 migranti e due cadaveri

Sta navigando verso il porto di Augusta per lo sbarco la petroliera Zagara, con a bordo 59 migranti e anche due cadaveri. L’arrivo è previsto intorno alle 10, i migranti erano stati soccorsi nei giorni scorsi in due diverse operazioni nel Mediterraneo centrale. Secondo quanto raccontato dai naufraghi i due migranti sarebbero morti prima dell’arrivo dei soccorsi.

Nella notte si è, invece, spostata verso la costa messinese la “Rise Above”, con 95 migranti di cui 40 minori e 8 neonati, il maltempo di ieri sera ha costretto l’altra nave della ong “Humanity” con 179 persone a bordo a far rotta su Catania, dove si trova ancora ma non potrà attraccare, né far sbarcare i naufragi.

Rimane al largo di Catania anche la “Geo barents” la nave di Medici senza frontiere che ha salvato 572 persone.