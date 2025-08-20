Augusta, arresto in flagranza per furto in abitazione e ricettazione

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Augusta hanno arrestato in flagranza, per furto aggravato e ricettazione, un 37enne di Lentini con precedenti penali e di polizia per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.

Sabato notte l’uomo è stato fermato dai Carabinieri, tempestivamente intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini che avevano sentito rumori sospetti provenire da una villetta sita in contrada Ferrante Policaretto di Augusta, mentre si trovava all’interno di un’abitazione. Il 37enne, che aveva fatto accesso all’immobile previa effrazione della porta d’ingresso, si era già impossessato di monili in oro, oggetti vari e denaro contante per oltre 300 euro.

Dagli accertamenti conseguenti l’arresto, è emerso che l’uomo aveva in uso un’autovettura Hyundai IX35 risultata provento di un furto commesso il 9 agosto a Camporotondo Etneo in provincia di Catania.

La refurtiva, del valore di oltre 3mila euro, e il veicolo sono stati restituiti dai Carabinieri ai legittimi proprietari.