Augusta, arrestato l’autore di una rapina ai danni di un’anziana

I Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Siracusa a carico di un 27enne di Augusta, ritenuto responsabile della rapina in abitazione commessa la notte del 28 dicembre 2024.

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Augusta, a seguito di una serrata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo che, la notte del 28 dicembre 2024, aveva rapinato una 76enne di Augusta sorprendendola nel sonno all’interno della sua abitazione. Nella circostanza il 27enne si era impossessato di monili in oro e 10 mila euro contanti, dopo avere minacciato, ferito e immobilizzato l’anziana con fascette da elettricista.

L’ordinanza è stata notificata al 27enne in carcere a Siracusa, dove si trova già ristretto per altri reati contro il patrimonio.