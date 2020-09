Augusta, armi e munizioni in casa: arrestato dai Carabinieri

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Augusta, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione illegale di armi da sparo, B.M., 46enne del posto.

L’arrestato, a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso senza averne titolo di una pistola calibro 7,65 con matricola parzialmente illeggibile, 1 caricatore con all’interno 5 proiettili, una carabina ad aria compressa cal. 4,5 senza marca e modello e potenza in joule nonché di una scatola contenente 36 proiettili cal.7,65, tutto occultato all’interno di mobilia della camera da letto.

Quanto rinvenuto dai militari è stato sottoposto a sequestro e sarà trasmesso ai Carabinieri del Ris di Messina per effettuare accertamenti tecnici volti a risalire alla sua provenienza. L’arrestato invece, espletate le formalità burocratiche, è stato condotto nel suo domicilio, ove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Aretusea in regime di arresti domiciliari.