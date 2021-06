Augusta, “Aria d’estate”: l’inno alla libertà del cantante neomelodico Nino Murabito

Si chiama “Aria d’estate” il nuovo singolo di Nino Murabito, cantautore neomelodico catanese di nascita, ma residente ad Augusta, in rete con un videoclip interamente girato in una nota location ad Augusta che in pochi giorni ha già superato le 2 mila e 300 visualizzazioni. E’ un inno alla libertà e alla voglia di vivere l’estate pienamente dopo i lunghi e duri mesi del lockdown, e senza diversità con uno sguardo ed pensiero particolare ad una ragazza speciale.

“Dedico questo brano con il cuore a tutti i miei fans che– ha detto il cantante- ogni giorno apprezzano il mio modo di fare musica. Mi immedesimo e cerco di lanciare dei messaggi positivi alla futura generazione e a quei giovani che hanno voglia di divertirsi con semplicità e un modo pulito di vivere”.

“Il pezzo musicale è da poche ore già un successo in Puglia dove è primo su tutti i canali di ascolto -dichiara il manager Marco Bertoni- siamo sicuri che sarà la canzone che libererà tutti nelle spiagge con un senso di libertà respirando aria d’estate.”