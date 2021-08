Augusta, aree scolastiche da adibire ad attività motorie e ludiche e asilo nido, il Comune ottiene dei finanziamenti

Il Comune di Augusta, partecipando al bando del Miur del 28 giugno scorso si è aggiudicato le somme da destinare al rifacimento di alcune aree esterne da adibire ad aree gioco e all’attività motoria per il plesso “17 luglio 1943” di Brucoli del secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino e per il plesso centrale del primo comprensivo Principe di Napoli della Cittadella, che è in attesa del ripristino della palestra di pertinenza.

Si tratta di 52.500 per il secondo istituto comprensivo Orso Mario Corbino e di 98.500 euro per il primo istituto comprensivo Principe di Napoli ed entrambi i progetti sono stati redatti dall’ufficio Lavori pubblici.

Lo rendono noto gli assessori Ombretta Tringali e Rosario Sicari che si dichiarano soddisfatti per i traguardi raggiunti dal Comune nell’attribuzione di fondi “importanti per il ripristino delle strutture scolastiche della città. – fanno sapere – Inoltre, con la partecipazione ad un altro bando siamo riusciti ad aggiudicarci 1.280.000 euro per la realizzazione di un asilo nido attraverso la demolizione e ricostruzione di un immobile facente parte del compendio scolastico denominato Domenico Costa 2”. Anche in questo caso l’ufficio Lavori pubblici, guidato da Carmelo Bramato ha partecipato al bando del 27 dicembre 2019

La creazione di un asilo nido comunale, inesistente ad Augusta, è in particolare tra gli obiettivi dell’assessore Tringali che detiene non solo la delega all’ Istruzione, ma anche quella della Famiglia e che lo ritiene un servizio di grande utilità per le famiglie nelle quali entrambi i genitori lavorano ad orario continuato.