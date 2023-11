Augusta, area verde degradata in via Modena: sarà riqualificata anche per i più piccoli

Sarà ripulita e riqualificata anche con giochi per i più piccoli l’area a verde fino ad ora abbandonata che si trova in via Modena nella zona di Sant’Elena- Monte Tauro. La Giunta ha, infatti, approvato un progetto di 60.205 euro per il recupero di questa fetta di territorio comunale, il cui degrado è stato più volte segnalato, già ai tempi alla commissione straordinaria del Comune, dall’associazione genitori e figli “Unitevi a noi”, che è tornata, nel 2020, a sollecitare all’amministrazione la bonifica dell’area, diventata nel tempo una vera e propria foresta. Ma non solo.

“È diventata una bomba ecologica, pronta ad esplodere, perché lì la gente ha buttato di tutto, da sterro edilizio a copertoni a spazzatura varia con il rischio di incendi, -ha sottolineato Antonio Caruso, presidente dell’associazione che, nei giorni scorsi, ha effettuato un sopralluogo in insieme al sindaco Giuseppe Di Mare e alla segretaria Anna Maria Fazio e consigliera dell’associazione Lucia Saglimbeni- Siamo sodisfatti del risultato, ringrazio l’amministrazione che ha dato voce alla nostra richiesta, abbiamo delle idee da portare avanti con l’amministrazione, siamo contenti di poterlo fare in sinergia”.

“Voglio ringraziare l’associazione, perché qualche mese fa ci ha fatto notare l’esigenza di riqualificare quest’area, che effettivamente meritava attenzione – ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare – Si darà agli abitanti di questo quartiere un’area dove portare i propri figli, dove le famiglie potranno passare del tempo e dove ci saranno delle giostre”. Inoltre saranno sottoposti a manutenzione anche delle strade contigue: “Già pronto il progetto per asfaltare via Firenze, via Orvieto e via Ancona, su cui stiamo facendo le ultime valutazioni“.