Augusta, area pubblica in degrado a Monte Tauro: approvato progetto per riqualificarla

Sarà riqualificata dal Comune un’area pubblica che si trova nel popoloso quartiere di Monte Tauro lungo una delle vie principali, viale Epicarmo Corbino a ridosso di diverse palazzine e che si trova in condizioni di degrado, circondata da erba incolta. È l’obiettivo del progetto di fattibilità tecnico – economica da poco approvato dalla giunta che prevede che nell’area di circa 2700 metri quadrati sorgeranno una piazza di 650 metri quadrati, un parcheggio auto ma anche una postazione per un’area mercatale che manca nella zona senza dimenticare un’area verde di 150mq. Nell’area troveranno spazio anche un impianto di fontana ornamentale a pavimento, delle panchine, verranno realizzati anche un impianto di illuminazione e un impianto di accumulo e trattamento delle acque di prima pioggia che invece oggi rimangono accumulate in superficie quando piove.

“La riqualificazione degli spazi pubblici in viale Epicarmo Corbino costituisce la continuazione del programma di riqualificazione delle aree urbane sprovviste di servizi alla collettività, confermando che gli obiettivi dell’amministrazione comunale sono finalizzati alla valorizzazione ed al miglioramento del patrimonio esistente”- fa sapere l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Tedesco.

Il progetto è stato redatto dal responsabile dell’Urbanistica Massimo Sulano e prevede un impegno spesa di 176.457 euro di fondi comunali inseriti nel bilancio di previsione 2022-2024 in dirittura d’arrivo.

“L’intervento rientra negli obiettivi dell’amministrazione comunale rivolti al riuso e al miglior utilizzo delle aree già urbanizzate; a mantenere e ad incrementare l’attrattività dei contesti urbani; a garantire il mantenimento e l’efficienza delle urbanizzazioni e delle dotazioni collettive – si legge nella delibera- il progetto viene inquadrato sulla necessità di valorizzare l’area pubblica nel renderlo, armonioso e funzionale”.