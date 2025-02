Augusta, area pedonale di piazza D’Astorga: iniziati i lavori di completamento

Sono ripresi i lavori di completamento di piazza D’ Astorga, al centro di un restyling completo effettuato già lo scorso dicembre che, in occasione delle feste natalizie, ha restituito, oltre che una piazza nuova di zecca, senza più buche e con una pavimentazione moderna, anche la prima area pedonale della città.

Alcuni giorni fa, nella centralissima area attigua alla chiesa Madre, sono ritornati gli operai che hanno montato tre panchine di pietra, laddove c’erano delle aiuole con degli alberi, mentre nei prossimi giorni verrà sistemata l’illuminazione e si aggiungerà quello che manca, ovvero fiori e piante, per abbellire quello che punta ad essere un “salotto cittadino” per ospitare mercatini ed attività culturali di vario tipo e sede di eventi che si prestano alla tipologia del luogo.

La piazza, che ospita anche degli uffici comunali, dopo i lavori iniziati ad ottobre con la chiusura dell’ area e per un importo di 103 mila e 903 euro, è stata infatti riaperta completamente pedonabile in quanto prima area pedonale permanente di Augusta istituita con apposita delibera di giunta, nelle scorse settimane. Oltre a piazza D’ Astorga, vi fanno parte anche via Mercato, via Annunziata nel tratto compreso tra via Garibaldi e piazza D’Astorga, i vicoli San Domenico e Ginnasio. Il transito ai veicoli sarà consentito ai soli residenti o proprietari di immobili di queste vie e “per le sole attività di carico e scarico e/o per raggiungere le rimesse dei veicoli personali o di propri aventi causa, salvo cause di forza maggiore e di emergenza”.