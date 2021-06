Augusta, area mercatale del “giovedì”, il Movimento Fiamma tricolore chiede di spostarlo

Spostare l’area mercatale settimanale del giovedì dalla zona di via Buozzi, dove viene montato adesso, in un’area più idonea come, ad esempio, quella poco distante nell’ex campo container che dovrebbe essere ripulita.

A chiederlo all’amministrazione comunale il movimento sociale della Fiamma tricolore che sottolinea come da tempo, ormai, il mercato settimanale si svolge in un’area ad alta densità abitativa con i residenti che “lamentano, ogni settimana, odori insopportabili, l’inciviltà di alcuni ambulanti che parcheggiano i propri mezzi anche sopra i marciapiedi, l’impossibilità, alcune volte, di uscire con le auto dai propri cancelli a causa della ristretta carreggiata stradale, oppure di rientrare incrociando veicoli nella direzione opposta – scrive in una nota Benedetto Giannotta, commissario della sezione Augusta -. Ci chiediamo come non sia possibile individuare un’area più idonea per l’effettuazione del mercato settimanale vista anche la notevole presenza di spazio poco lontano da dove avviene oggi il mercato. Ci riferiamo all’ex area campo container, basterebbe il diserbamento dell’area e la successiva pulizia, l’allaccio all’acqua dolce ed alla rete elettrica già presenti nell’area; si eviterebbero altresì notevoli disagi agli abitanti della zona”- conclude il commissario che auspicano un intervento in tal senso del sindaco Di Mare al fine di “sanare una situazione diventata insostenibile”.