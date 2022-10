Augusta, area campetto Carrubba a Terravecchia: diventerà una palestra all’aperto

Una palestra all’aperto per il fitness a Terravecchia. È quanto nascerà nell’area del campetto Carrubba, accanto al parco giochi, dove sono in corso i lavori di recupero e sistemazione dell’area, che viene utilizzata come luogo di aggregazione e incontro per i più giovani, ma anche come area dove fare ginnastica e attività motoria all’aperto per gli alunni della vicina Cittadella degli studi.

La ditta “Costrucas” di Totorici (Messina), che si è aggiudicata l’appalto per un importo complessivo di 38.619 euro sta risistemando il piccolo lotto di terreno dove verranno installate nuove attrezzature per lo sport all’aria aperta consistenti in un circuito di 8 attrezzi per il corpo libero e 8 attrezzi polivalenti per l’allenamento isotonico, cardiotonico e a corpo libero, come vogatore, sedia romana ed ellittica, rematore con il sottostante tappeto antitrauma.

“Ci sarà anche un’attrezzatura sportiva per i disabili – spiega Angelo Cipriani, progettista e direttore tecnico – verranno installate anche delle telecamere, a breve finiremo i lavori di sistemazione dell’area e aspettiamo l’arrivo delle attrezzature per poi fissarle nelle fondazioni”.

L’obiettivo è aumentare l’aggregazione e l’inclusione sociale, riqualificare un’area che è stata spesso nel degrado e incentivare la pratica dello sport all’aperto per la cittadinanza.

I fondi utilizzati, 55 mila euro a base d’asta, provengono dall’assegnazione al Comune di Augusta del contributo straordinario, per il 2021, in attuazione della legge regionale 15 Aprile 2021, da destinare alla copertura delle spese sostenute e/o da sostenere per far fronte al fenomeno immigratorio da parte dell’amministrazione.