Augusta, area a verde nel degrado a Sant’ Elena: Caruso (Unitevi a noi) sollecita il Comune a bonificare

E’ stata ceduta al Comune da tre cooperative Dafne, Crisalide, Azzurra adiacenti ma versa da tempo in uno stato di completo abbandono l’area verde di via Modena, nella zona di sant’Elena prospiciente diverse palazzine che necessita di un’urgente bonifica anche per prevenire incendi, visto anche l’ordinanza comunale che impone ai privati di ripulire i terreni.

A sollevare la questione è Antonio Caruso, presidente dell’’associazione genitori e figli “Unitevi a noi” Aps-ets che nelle scorse settimane ha protocollato una formale richiesta di intervento all’amministrazione comunale. “Gli abitanti della zona – si legge nella nota- denunziano le cattive condizioni igieniche e l’assoluta mancanza di cura del verde e la conseguente assenza di sicurezza per il pericolo di incendi, essendo una zona dove all’interno delle cooperative sopraccennate insistono due serbatoi di Gpl. Oggi continuano a dominare nella zona erba secca, sterpaglie rifiuti, una “bomba” pronta ad innescarsi e provocare incendi anche a causa della stagione calda che mette in serio pericolo un’area a ridosso di abitazioni che potrebbero, invece, godere in tutta sicurezza dell’area verde con le giuste e dovute soluzioni”.

Per questo motivo l’associazione chiede con urgenza che siano attivati “i servizi ordinari necessari per una fruizione piena e sicura in questa zona, ovvero la custodia la pulizia la cura del verde e soprattutto la messa in sicurezza dell’area del pericolo di incendi e la bonifica del terreno affinché possa ospitare eventuali attività all’aperto”.