Augusta, archiviate le accuse di calunnia contro il sindaco Di Mare e il presidente del Consiglio comunale Stella

Il Gip di Siracusa ha messo la parola fine a una lunga vicenda giudiziaria che vedeva contrapposti il primo cittadino di Augusta, Giuseppe Di Mare, il presidente del Consiglio comunale, Domenico Stella, e un cittadino del luogo. I fatti risalgono al 26 ottobre 2022, quando in via Megara scoppiò un acceso diverbio tra il Sindaco e un uomo sorpreso a gettare sacchi di materiale di risulta edilizia all’interno di un cestino per i rifiuti sul marciapiede. Secondo la denuncia presentata all’epoca da Di Mare, l’uomo avrebbe reagito con irruenza all’invito di rimuovere i rifiuti, proferendo minacce e arrivando al contatto fisico.

Nonostante un precedente procedimento penale per minaccia grave si fosse concluso con il proscioglimento dell’uomo, il Tribunale ha ora chiarito i termini di quella decisione: le telecamere di videosorveglianza di un esercizio commerciale hanno infatti immortalato la scena: i filmati mostrano l’uomo mentre afferra per il braccio destro il sindaco, il quale si divincola immediatamente prima che il dialogo prosegua animatamente. L’assenza di audio nelle registrazioni è stata determinante: il Giudice ha rilevato che, proprio perché il video è “muto”, non si può escludere che le minacce denunciate dal sindaco siano state effettivamente pronunciate. Di conseguenza, la denuncia di Di Mare non può essere considerata calunniosa, poiché la verità o falsità delle sue dichiarazioni verbali non è stata smentita da prove certe.

L’ordinanza affronta anche il tema delle certificazioni sanitarie. L’uomo aveva accusato il sindaco di calunnia anche in relazione alla diagnosi di “aggressione con stato di ansia e algia alla spalla” riportata dal Pronto soccorso. Il Giudice ha però stabilito che termini come “aggressione” o “pugno” presenti nel referto non costituiscono calunnia, in quanto si limitano a riportare quanto riferito dal paziente durante l’anamnesi medica e non rappresentano un accertamento clinico definitivo di violenza subita.

Per quanto riguarda Domenico Stella, presidente del Consiglio comunale, l’archiviazione è stata totale. Dagli atti è emerso che Stella non aveva sporto alcuna denuncia-querela né reso dichiarazioni false o reticenti all’Autorità Giudiziaria, rendendo del tutto insussistenti le accuse di calunnia o diffamazione a suo carico.

Il Gip ha infine disposto l’archiviazione per entrambi gli indagati. Per Giuseppe Di Mare è stato applicato il principio del divieto di un secondo giudizio, oltre alla constatazione che il fatto non sussiste. Medesima formula di insussistenza del fatto è stata utilizzata per la posizione di Domenico Stella.