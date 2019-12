Augusta, “Archeologia dell’esperienza umana”, per conoscere i segreti delle antiche sepolture

Come si “leggono” i reperti biologici antichi? Com’è possibile stimarne il sesso e l’età di morte, e individuare la presenza di malattie tra i popoli che ci hanno preceduto? Di cosa ci si nutriva un tempo? A che tipo di manipolazioni potevano essere soggetti i corpi, sia in vita che dopo la morte?

Di questo si parlerà oggi pomeriggio, alle 18, nella sede dell’associazione filantropica-liberale “Umberto I” di via Principe Umberto all’incontro su “Archeologia dell’esperienza umana” promosso da Archeoclub Augusta. Ad illustrare i passi in vanti compiuti dalla scienza in questo campo sarà Dario Piombino, docente e ricercatore all’Università di Vilnius, già collaboratore di National geographic, che ha studiato le oltre 1000 mummie presenti nelle catacombe dei Cappuccini di Palermo, tra cui la piccola Rosalia Lombardo.

L’incontro, moderato dalla presidente della sezione megarese di Archeoclub Mariada Pansera vuole far conoscere “le informazioni indispensabili per poter condurre uno studio di materiali bio-archeologici, siano essi scheletrizzati, mummificati o finanche cremati. Attraverso la disamina delle varie problematiche teoriche e metodologiche, e approfondendo gli aspetti contestuali e culturali, sarà possibile apprendere come gli antropologi possano, di fatto, rivelare dettagli della vita e della morte di gruppi umani antichi”.