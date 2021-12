Augusta, Archeoclub e Parco di Lentinoi siglano convenzione per Megara Hyblaea

Un atto di collaborazione operativa, già esistente, che prevede interventi concreti all’interno del sito di Megara Hyblaea e che consentirà di intervenire in maniera più veloce quando sarà necessario, come ad esempio è già successo lo scorso agosto dopo l’incendio che ha danneggiato gli impianti elettrico ed idrico del sito archeologico, bruciando il tetto dei magazzini dell’Antiquarium.

È questa la convenzione stipulata tra Archeoclub Augusta e il parco archeologico Leontinoi presentata, nei giorni scorsi, durante una conferenza stampa nella sede dell’associazione filantropica “Umberto I”, da Mariada Pansera, presidente dell’associazione e direttore del parco Lorenzo Guzzardi che regolarizza il rapporto già esistente tra il privato e il pubblico che ha consentito, quest’estate di bloccare evitando che facesse ancora più danni l’’incendio, che ha convolto come ha riferito Mariada Pansera, che si è sviluppato sul territorio il 17 agosto scorso è arrivato fino a Megara Hyblaea danneggiandola. “Quattro donne del direttivo di Archeoclub sono intervenute fisicamente mettendo in sicurezza il materiale depositato nei magazzini, perché il timore era che con le successive piogge si sarebbero rovinati e coprendo tutto. – ha detto Pansera.

Ad aiutare anche la Forestale e la Buzzi Unicem, la cementeria che si trova proprio nell’area di Megara e che ha ripristinato gli impianti elettrici ed idraulici, in un’ottica “di buon vicinato” , come ha detto Luca Pellino, direttore responsabile dello stabilimento di Augusta che ha anche ricordato come in passato fosse più difficile -per via del cattive condizioni in cui si trovava con erba alta e assenza di segnaletica- arrivare al sito archeologico che, invece, da qualche tempo è destinatario di una grande attenzione da parte del parco archeologico di Leontinoi, di cui fa parte e del direttore Lorenzo Guzzardi: “A Megara c’è un’inversione di rotta di cui siamo contenti e c’è stato un incremento anche di visitatori visto che questo è l’unico sito regionale aperto anche il lunedì” – ha detto ricordando i 900 mila euro già stanziati per sistemare e completare l’allestimento dell’Antiquarium e ha dato atto dell’impegno delle socie di Archeoclub proprio in occasione dell’incendio estivo, che ha bruciato anche l’interno canneto, quando “anche i custodi sono stati a rischio di vita ed erano pronti ad essere imbarcati dal porto. Visto che Archeoclub è un’ associazione di protezione civile abbiamo deciso di siglare questa convezione che è un vero e proprio atto di collaborazione operativa che prevede interventi in maniera più concreta” ha precisato aggiungendo che è il parco ha approvato il bilancio triennale che consentirà di utilizzare il fondo di solidarietà che darà al parco una diponibilità economica annuale di oltre 200 mila euro. Si potranno così spendere sia le somme del 2021 sia quelle del 2022”.

Con un video messaggio l’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Alberto Samonà ha ricordato che “l’attenzione dell’assessorato su Megara Hyblaea è costante, nei mesi scorsi abbiamo presentato il risultato degli scavi archeologici compiuti in collaborazione con i ricercatori francesi, ma abbiamo anche presentato il progetto di recupero dell’Antiquarium, finanziato con una somma pari a 900 mila euro. La convenzione presentata – ha aggiunto- in qualche modo conferma l’impegno di Arceoclub per il sito. Basti pensare agli interventi compiuti per mettere in sicurezza le coperture, a seguito dell’incendio che si era sviluppato nei mesi estivi e quelli seguiti alle piogge torrenziali dei mesi passati. Questo accordo permetterà, inoltre, all’associazione di far conoscere i nostri meravigliosi siti archeologici ai ragazzi del liceo classico e linguistico che potranno così scoprire dei luoghi unici della nostra Sicilia, le nostre bellezze e anche ciò che i nostri siti custodiscono. La convenzione è la conferma di quella politica di alleanza tra pubblico e privato che mira a valorizzare i nostri beni culturali, il nostro patrimonio che stiamo come governo regionale attuando in tutta l’isola”.

Il presidente nazionale di Archeclub, Rosario Santanastasio, intervenuto con un video collegamento, nel plaudere all’intervento delle socie augustane per l’incendio dell’agosto scorso ha sottolineato che “l’associazione da due anni si occupa di protezione civile sui beni culturali e questa è una grande opportunità perché viene dato un riconoscimento ad un’associazione che esiste da 50 anni”. Alla conferenza stampa ha preso parte anche Ilario Saccomanno, presidente dell’Hangar Team, associazione che ha collaborato a Megara Hyblea oltre che con il diserbo in passato anche sostituendo i pannelli informativi con didascalie in italiano, inglese e anche in llinguaggio Braille.

Durante la conferenza stampa sono stati, infine, illustrati da Ornella Spina, vice presidente di Archeoclub e don Palmiro Prisutto, rettore del santuario dell’ Adonai anche i progetti Pcto (alternanza scuola –lavoro) promossi da Archeoclub in convenzione con il liceo “Megara” dal titolo: “Amo ciò che di tenace sopravvive” e “Mater Adonai”.