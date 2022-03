Augusta, Archeoclub a sostegno della popolazione ucraina con una raccolta fondi

Anche la sezione di Augusta di Archeoclub partecipa alla raccolta fondi per sostenere la popolazione ucraina promossa dalla sede nazionale dell’associazione di volontariato, che si sta mobilitando con le sue 150 sedi in tutta Italia e 5500 soci. Come le altre sedi periferiche la sezione megarese, guidata da Mariada Pansera effettuerà una donazione alla sede nazionale che provvederà all’acquisto dì materiale sanitario dì primo soccorso da consegnare direttamente alla Protezione civile nazionale che, attraverso i suoi canali, provvederà a consegnarla direttamente ai reparti in campo in Ucraina.

“La nostra associazione da sempre si muove a tutela della cultura umana in termini attentivi e di consapevolezza dell’altro, in una logica della solidarietà che possa veicolare messaggi di pace tesi alla realizzazione di interventi costruttivi e orientati al bene comune – dice Rosario Santanastasio, presidente nazionale di Archeoclub D’Italia- Abbiamo organizzato anche una raccolta fondi perché la valorizzazione e la salvaguardia rappresentano da sempre i pilastri valoriali di Archeoclub d’Italia e, pertanto, in un momento storicamente drammatico e complesso come quello che stiamo vivendo, è giusto che il mondo della cultura valorizzi e tuteli innanzitutto la dimensione umana e filantropica, in un’ottica di accoglienza e di reciprocità. I nostri sguardi non possono restare invisibili: doniamo speranza”.