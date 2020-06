Augusta, aprire i parcheggi del Faro e di Brucoli e istituire una Ztl al lungomare Granatello: le proposte di Destinazione futuro

Aprire immediatamente il parcheggio del Faro e quello di Brucoli, regolamentare la viabilità di tutta le aree costiere a partire da quelle di Agnone Bagni e istituire al al Lungomare Granatello, una Ztl, almeno la domenica. Sono le proposte che arrivano da Destinazione Futuro, l’associazione politico culturale giovanile e dal suo iscritto Domenico Sicari, che sottolineando anche come quest’anno l’arrivo dell’estate sia scandito “dalla totale assenza di programmazione da parte di questa amministrazione comunale” le ritiene delle misure necessarie per consentire ai giovani e non di vivere un’estate in sicurezza dopo l’emergenza covid, quando emerge forte negli augustani e soprattutto negli studenti il bisogno di vivere gli spazi all’ aperto della nostra città, benché siano pochi i luoghi di aggregazione offerti.

“Le implicazioni di questa esigenza, che ad oggi – dice Sicari- non è minimamente presa in esame dalla amministrazione comunale, in considerazione degli obblighi di distanziamento sociale imposti dalla gestione post-emergenziale, dovrebbero pertanto essere gestite, considerando il gran numero di persone che, soprattutto nel fine settimana, si riversano nei luoghi simbolo dell’estate augustana: il Faro Capo Santa Croce, il Lungomare Rossini, il borgo di Brucoli, Agnone Bagni e tutte le altre. Al fine di garantire il rispetto del distanziamento sociale in questa fase di “new normality” occorre quindi che l’ amministrazione si impegni fin da subito (ed evidentemente è già in ritardo) per garantire a tutti i cittadini la possibilità di passeggiare e pedalare in assoluta sicurezza”.

Da qui la necessita di aprire il parcheggio nella zona balneare più frequentata e sistemare quello del borgo marinaro meta della movida estiva che oltre agli ovvi vantaggi sulla viabilità, permetterebbe anche di garantire meglio il mantenimento del distanziamento sociale, “offrendo contemporaneamente superficie utile per aiutare bar e ristoranti al rispetto degli obblighi governativi. Vista l’affluenza importante anche al Lungomare Granatello, suggeriamo di istituire una Ztl che – spiega- vieti il traffico veicolare la domenica. Questo permetterebbe a tanti giovani e a tante famiglie di passeggiare e pedalare in sicurezza. Siamo purtroppo tristemente abituati all’assenza di iniziative culturali e sociali nel nostro territorio, nonostante sia stato però individuato un assessore per tale ramo che viene mensilmente regolarmente retribuito. Se l’amministrazione non riesce a creare un calendario di eventi, almeno consenta ai cittadini di vivere un’estate in sicurezza”