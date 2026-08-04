Augusta apre l’estate col botto con Sal Da Vinci, Marcella Bella, LDA e non solo

Attualità · Il calendario

“Abbiamo aperto l’estate augustana col botto. L’evento di ieri sera, “Voglio tornare negli Anni 90”, ha confermato ancora una volta il gradimento della città verso la rassegna “Augusta d’eState 2026”: non è stato solo il titolo dello show più bello d’Italia, ma – a pensarci bene – anche un po’ il desiderio di tantissimi augustani… me compreso. E il programma non si ferma qui”. Con queste parole il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, apre ufficialmente le danze per gli eventi estivi ad Augusta.

Sono 80 le date in programma in poco più di un mese e mezzo: un cartellone che dà grande spazio anche agli artisti e ai musicisti augustani, al folclore, alle sagre, allo Shortini Film Festival, agli spazi dedicati alla memoria del nostro Marcello Giordani, e a tante, tante altre iniziative che animeranno la città per tutta l’estate. Nelle prossime settimane Piazza Castello e Brucoli continueranno a essere il cuore pulsante delle nostre serate estive, con un calendario che unisce grandi nomi della musica e della comicità italiana. Piazza Castello protagonista per tre sere dalle 21,30: 8 agosto LDA & Aka 7even con “Primo e Ultimo Ballo Summer Tour 2026”, il 25 agosto Marcella Bella con “Diamante Tour 2026”, il 27 agosto Sal Da Vinci Live.

“Su Sal Da Vinci vale la pena spendere qualche parola in più – dice – è l’evento più atteso dell’estate siciliana. Sal Da Vinci quest’anno si esibisce gratuitamente solo in due occasioni in tutta la Sicilia, e la prima tappa è già stata ad Adrano. Da qui a fine agosto, quindi, l’unica data gratuita del suo tour in Sicilia sarà proprio quella di Augusta, il 27 agosto in Piazza Castello. Un vero privilegio per la nostra città”.

A Brucoli prosegue inoltre la terza edizione di “Risate a Brucoli”, in Piazza Castello Aragonese: il 5 agosto: Manfredi Di Liberto – “Uno, Manfredi e Centomila”, il 16 agosto: Dado Show, il 17 agosto: Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia – “30 anni insieme… ma non finisce qua” e il 28 agosto Antonio Mezzancella con “Mamma ho perso Sanremo Estate”.

“Un cartellone ricco, pensato per famiglie, giovani e per chi ama la buona musica e il buon teatro – conclude – che conferma la vocazione di Augusta come punto di riferimento culturale della costa. Vi aspetto numerosi, come sempre”.