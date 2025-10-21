Augusta apre le porte al Parco Hangar Dirigibili: domani Open Day

Nell’ambito del progetto di valorizzazione finalizzato alla tutela, rifunzionalizzazione e pubblica fruizione del Parco Hangar Dirigibili – ex Idroscalo di Augusta, si terrà domani 22 ottobre alle 11 un Open Day aperto alla cittadinanza e agli interessati, direttamente nell’area del Parco.

L’iniziativa è promossa dal sindaco della Città di Augusta, Dott. Giuseppe Di Mare, e dal Direttore dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sicilia, Servizi Territoriali Catania, Arch. Silvano Arcamone, con l’obiettivo di presentare i progressi e le prospettive del progetto di recupero e valorizzazione di uno dei siti più significativi del patrimonio storico-industriale del territorio. Domani saranno presenti i rappresentanti del Demanio – a cui appartiene l’Hangar -, del Comune di Augusta, delle Vie dei Tesori; gli studenti del Liceo Megara e Istituto superiore Arangio Ruiz di Augusta, le associazioni e i cittadini di Augusta.

L’evento offrirà l’occasione per conoscere da vicino le attività in corso e i piani futuri legati alla tutela e alla fruizione pubblica dell’ex Idroscalo, simbolo dell’identità storica e culturale di Augusta.

Fu costruito in cemento armato dalla Regia Marina tra il 1917 e il 1920, poco prima della fine della Prima Guerra mondiale, e allora fu un’opera ingegneristica di grande valore storico e tecnico. Oggi visitare l’Hangar per dirigibili e pool per idrovolanti nelle campagne vicino Augusta è un salto indietro nel tempo: aprirà le porte per tre weekend con Le Vie dei Tesori, da sabato prossimo al 9 novembre (www.leviedeitesori.com), inserito nel palinsesto delle visite legate a Catania e dintorni.