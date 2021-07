Augusta, approvazione piano fabbisogno del personale, il plauso della Cgil-Camera del lavoro

“Esprimiamo grande soddisfazione per le azioni intraprese dall’amministrazione Di Mare in merito all’approvazione del piano del fabbisogno del personale 2021-2023, piano che consentirà d’investire sulle professionalità del personale e soprattutto sulla formazione“. Anche la Fp Cgil e la Camera del lavoro plaudono all’approvazione da parte della Giunta del piano triennale del fabbisogno del personale che prevede il tempo pieno a 36 ore settimanali anche per gli ex precari che sono stati stabilizzati l’anno scorso con un orario ridotto.

“Finalmente dopo decenni di richieste e proposte da parte del sindacato Cgil, i dipendenti potranno uscire dal limbo del lavoro a tempo ridotto e allo stesso tempo sperare di veder potenziato l’organico in quei settori che da tempo sono in grave carenza. Questa ultima conquista – scrivono Josè Sudano e Lorena Crisci, segretari rispettivamente della Funziona pubblica e della Camera del lavoro di Augusta– va sommata allo straordinario risultato raggiunto con l’amministrazione precedente relativamente alla stabilizzazione del personale precario, che dopo decenni finalmente è stato stabilizzato a tempo indeterminato. Continueremo a vigilare affinché gli impegni presi, nonché gli straordinari risultati ottenuti vadano presto a compimento“.