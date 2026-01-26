Augusta, approvato in Consiglio comunale il nuovo Piano di Protezione Civile

“Dopo oltre tre decenni, il Consiglio comunale di Augusta ha approvato ufficialmente il nuovo Piano di Protezione Civile. Un passaggio storico per la città, che colma una lacuna grave e non più rinviabile dando vita a un documento strategico che mancava dal 1988. Ci sono voluti più di 35 anni, ma la nostra amministrazione ha scelto di assumersi la responsabilità di rimediare a questa falla strutturale del Comune. Oggi Augusta dispone finalmente di uno strumento moderno, aggiornato alle normative vigenti e capace di rispondere in modo concreto alle emergenze. Voglio ringraziare pubblicamente tutte le figure che hanno contribuito alla redazione e all’approvazione del Piano: l’ingegnere Edoardo Pedalino, responsabile del Dipartimento comunale di Protezione Civile; Marco Arezzi, disaster manager del Comune; Domenico La Ferla, che ha materialmente redatto il Piano“. Sono le parole del sindaco di Augusta Peppe Di Mare dopo il via libera del civico consesso all’unanimità dei presenti.

“Un ringraziamento particolare va anche al responsabile provinciale del Dipartimento di Protezione Civile di Siracusa Biagio Bellassai e al funzionario regionale dello stesso dipartimento Ottavio Castro, che non hanno mai fatto mancare supporto tecnico, disponibilità e presenza, sia nella fase di stesura del Piano sia nella gestione delle emergenze. Come quella appena passata del ciclone Harry – conclude – Ringrazio anche i consiglieri per l’attenzione dimostrata e per aver votato il Piano, riconoscendo l’importanza degli indirizzi politici della nostra amministrazione e l’interesse superiore della sicurezza della comunità. Con questo atto, Augusta esce definitivamente da un immobilismo durato troppo a lungo e compie un passo decisivo verso una città più sicura, più preparata e più consapevole”.