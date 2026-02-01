Augusta, approvato il Piano di Protezione Civile. Il M5S: “Criticità su viabilità, emergenze e consumo di suolo”

Nel corso della seduta del Consiglio comunale del 26 gennaio è stato approvato il Piano di Protezione Civile del Comune di Augusta. Un passaggio ritenuto fondamentale per la sicurezza del territorio, al quale i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Roberta Suppo e Uccio Blanco, hanno dichiarato di aver partecipato con senso di responsabilità, sottolineando tuttavia diverse criticità emerse durante il dibattito.

In particolare, i consiglieri pentastellati hanno acceso i riflettori sui problemi legati alla viabilità cittadina, ricevendo – a loro dire – conferma delle fragilità strutturali della rete stradale direttamente dai progettisti del Piano. Preoccupazioni sono state espresse anche sulla gestione delle emergenze, considerata la presenza sul territorio di Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale e alla luce dei recenti incendi verificatisi presso l’impianto Ecomac.

Durante la dichiarazione di voto, il Movimento 5 Stelle ha inoltre richiamato l’attenzione sull’elevato consumo di suolo che ha interessato Augusta negli ultimi anni. Secondo i consiglieri, le difficoltà riscontrate nella gestione degli eventi meteorologici estremi, come le cosiddette “bombe d’acqua”, non sarebbero riconducibili alla presenza delle saline – definite un valore ambientale e paesaggistico per il territorio – bensì a una cementificazione incontrollata che avrebbe ridotto drasticamente la capacità drenante del terreno.

Nonostante il voto favorevole espresso per responsabilità istituzionale, i consiglieri Suppo e Blanco hanno criticato duramente l’atteggiamento della maggioranza consiliare. Nel corso della seduta, infatti, si sarebbe rischiato di far venire meno il numero legale necessario all’approvazione del Piano a causa dell’uscita dall’aula di diversi consiglieri di maggioranza.

Un comportamento definito “inspiegabile” e “indecoroso”, che – secondo il M5S – avrebbe potuto compromettere l’approvazione di un atto strategico per la tutela e la sicurezza della cittadinanza.