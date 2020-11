Augusta, approvato il bilancio di previsione 2021 dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale

L’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale ha approvato il bilancio di previsione 2021 e la relativa programmazione di nuovi investimenti infrastrutturali per i porti di Augusta e Catania.

Le risorse pari a 145,42 milioni di euro, tra gli investimenti è previsto il rifacimento e l’abbellimento della mantellata del porto di Catania per circa 80 milioni di euro e la fattibilità degli investimenti sarà sostenuta dal differenziale positivo tra entrate correnti e spese correnti e da finanziamenti statali già erogati e da erogare o con mutui a medio/lungo termine.

Inoltre nell’ambito delle misure urgenti a sostegno del lavoro e dell’economia in crisi per l’emergenza epidemiologica da coronavirus l’Autorità di sistema portuale ha avviato anche azioni per sostenere le imprese e i concessionari portuali che sono in difficoltà, con l’abbattimento dei canoni e dei diritti portuali per circa 3 milioni di euro e prevede altri aiuti.