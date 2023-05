Augusta, approvato il bilancio consuntivo 2022 dell’Autorità portuale

Il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale ha approvato, nei giorni scorsi, all’unanimità il consuntivo 2022. Il bilancio approvato presenta un utile economico di 23.322.757 euro, una consistenza di cassa di 388.157.870 euro ed un avanzo di amministrazione generale di 176.329.251 euro, con un risultato della gestione corrente in disavanzo per 48.791.232 euro, quest’ultimo ultimo risultato, fa sapere l’Adsp, è la conseguenza diretta dell’ impennata di investimenti per opere di 217.321.946 euro che si è registrata nel 2022 rispetto al precedente periodo.

È risultata superiore alle entrate realizzate nel corso del 2022, ma coperta con l’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, che prudenzialmente accantonato negli anni precedenti, ha consentito all’Ente di poter attivare tutte le opere finanziate dal Pnrr quali la mantellata del porto di Catania e l’ elettrificazione delle banchine di Augusta e Catania, oltre che l’ampliamento in variante del terminal container dello scalo megarese e i lavori di manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti portuali e della nuova darsena servizi e i lavori di consolidamento e ristrutturazione della darsena commerciale di Catania.

L’Adsp fa, inoltre, sapere che l’avanzo di cassa a consuntivo consente di poter affrontare con pronta liquidità i Sal (stati avanzamento lavori) di tutti i lavori avviati, con un indice di tempestività di pagamenti medio di 12 giorni per ogni fattura ricevuta, mentre l’avanzo generale di amministrazione consente di poter programmare già dall’assestamento al bilancio di previsione 2023 (luglio 2023) ulteriori investimenti in opere per rendere più competitivi i porti del sistema, ivi compreso il neo aggiunto Porto di Pozzallo.