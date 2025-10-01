Augusta, approvate due nuove rotatorie per la sicurezza stradale

La giunta comunale di Augusta ha approvato due delibere relative a progetti cantierabili per la realizzazione di nuove rotatorie stradali in punti strategici della città. I lavori interesseranno l’incrocio tra Via Barone Zuppello e Via Paolo Borsellino, nella zona Monte, e quello tra Via del Mare e Via Libertà, nella zona Brucoli.

L’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare sottolinea che l’obiettivo principale degli interventi è migliorare la sicurezza stradale in aree caratterizzate da un’elevata densità veicolare. Le rotatorie, infatti, ridisegneranno le intersezioni riducendo i punti di conflitto tra i veicoli, limitando la velocità di approccio e contribuendo così a diminuire il rischio di incidenti.

“Con queste opere – ha spiegato il primo cittadino – vogliamo rendere più sicuri due snodi fondamentali della viabilità cittadina. La prevenzione degli incidenti e la tutela degli automobilisti restano priorità assolute per la nostra amministrazione”.