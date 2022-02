Augusta, approvata la nuova toponomastica ad Agnone Bagni

Con apposita delibera di giunta è stata definita e attribuita, nei giorni scorsi, la toponomastica ad Agnone Bagni, da diverso tempo sollecitata dai residenti attraverso l’associazione intercomunale “Agnone Bagni” e che si è resa necessaria perché i residenti, in mancanza dei nomi, hanno attribuito denominazioni provvisorie, creando non poche difficoltà anche per l’esistenza di altre analoghe denominazioni già esistenti nel territorio.

La strada che costeggia la spiaggia si chiamerà lungomare Agnone Bagni, le altre denominazioni sono: via Lampedusa, Amalfi, Capri, Ischia, Marettimo (in sostituzione della proposta via Favignana), Strombolicchio (in sostituzione della proposta via Stromboli), Positano, Lachea (in sostituzione della proposta via Lipari), Filicudi (in sostituzione della proposta via Panarea), Mozia (in sostituzione della proposta via Vulcano), Alicudi (in sostituzione della proposta via Linosa). Con successivo atto deliberativo è stato attribuito il tredicesimo toponimo: via Basiluzzo (in sostituzione della proposta via Salina), per avere l’ok definitivo bisognerà attendere l’autorizzazione del prefetto di Siracusa.

“Al Comitato intercomunale Agnone Bagni – fa sapere l’assessore alla Toponomatica Giuseppe Carrabino – non possiamo che esprimere sincera gratitudine per la preziosa collaborazione manifestata in ogni circostanza. In particolare desidero ringraziare Nello Inserra che mi ha permesso di conoscere la memoria di questa località attraverso i suoi racconti e la ricostruzione storica confluita in una pubblicazione di straordinario interesse. All’attuale presidente Rosario Magnano, così come più volte riferito dall’assessore Giuseppe Tedesco, con specifica delega ad Agnone Bagni, confermiamo l’impegno dell’amministrazione nell’affrontare insieme le esigenze di questo suggestiva località turistica.”