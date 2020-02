Augusta, apprensione per una dodicenne di cui non si hanno notizie dal pomeriggio di oggi

Dal primo pomeriggio di oggi non si hanno notizie di Giada Zuccarello, una dodicenne augustana studentessa del terzo comprensivo Todaro. La ragazzina avrebbe dovuto pranzare a scuola e trascorrere lì parte del pomeriggio, ma invece sarebbe uscita al normale orario e non sarebbe più ritornata all’istituto di via Gramsci.

L’ultima volta è stata vista intorno alle 14,05 in Borgata. Indossa una tuta scura, felpa blu con cappuccio e uno zaino blu. La famiglia si è rivolta ai Carabinieri e ha lanciato su Facebook diversi appelli per aiutarli a ritrovarla. Chi la vedesse chiami le forze dell’ordine.

Si è già mosso il gruppo comunale di Protezione civile che la sta cercando anche fuori dal tessuto urbano di Augusta.