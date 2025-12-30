Augusta, applausi per il maestro Di Mare: un concerto tra emozione, memoria e gratitudine

È stata una serata speciale quella che ha visto protagonista il Maestro Giuseppe Di Mare, organista augustano di nascita e avolese d’adozione, nella suggestiva cornice della chiesa di San Giovanni Battista. Non un semplice concerto, ma un vero e proprio tributo alla sua carriera, un percorso lungo e ricco di impegno, passione e dedizione alla musica sacra e concertistica.

Nonostante le sue ottanta primavere, Di Mare ha dimostrato ancora una volta rigore e professionalità: nei giorni precedenti all’evento, ha dedicato ore preziose alle prove, studiando con cura le peculiarità dell’organo della chiesa, unico nel suo suono e nella sua meccanica. La consapevolezza di ogni dettaglio ha permesso al Maestro di rendere ogni esecuzione intensa e perfettamente calibrata.

Il programma del concerto ha spaziato tra capolavori di Frescobaldi, Zipoli, Bach, Krebs, Franck, Bossi e due opere originali dello stesso Di Mare, regalando al pubblico un viaggio sonoro tra epoche e stili differenti. L’esecuzione è stata accolta con entusiasmo e partecipazione: al termine, i lunghi applausi hanno convinto il Maestro a concedere due bis, momenti di ulteriore suggestione che hanno reso indimenticabile la serata.

Durante l’incontro è emersa anche una riflessione sul futuro: Di Mare ha annunciato il desiderio di sospendere per un periodo l’attività concertistica per dedicarsi maggiormente alla composizione, un ritorno alle radici creative che testimonia come la musica resti per lui una ricerca continua, anche lontano dal palco.

Un segno tangibile della sua eredità artistica è la partitura dell’Ave Maria, custodita presso il Santuario della Madonna di Siracusa, simbolo del frutto del suo lavoro e della sua ispirazione. Così, il concerto si è trasformato in un gesto di ringraziamento e in un omaggio