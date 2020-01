Augusta, applausi e commozione al concerto in ricordo del maestro Marcello Giordani

Un viaggio musicale nelle note e nelle arie che ricordano più da vicino Marcello Giordani e in brani pensati per la banda. Questo è stato ieri il concerto in ricordo del tenore augustano improvvisamente scomparso ad ottobre, che ha riscosso un grande successo di pubblico che ha riempito, oltremodo, la chiesa del patrono, San Domenico. Tanti sono rimasti in piedi ai lati e alla fine della navata per non perdersi l’omaggio in musica offerto e fortemente voluto dalla Banda musicale Federico II- Città di Augusta, diretta dal maestro Gaetano Galofaro e dalla corale Euterpe diretta dal maestro Rosy Messina. Oltre un’ora e mezza di musica e parole con i musicisti della banda e i coristi della corale che si sono sistemati davanti all’altare alternandosi nelle varie esibizioni, alcune delle quali sono anche state effettuate insieme.

Il repertorio ha spaziato da un ‘intensa “Ave Maria” di Caccini che ad una versione particolare dell’ “Alleluia” di Cohen, con alcune parti in italiano con i solisti del coro Cinzia Scaduto, Cettina Messina e Saverio De Luca e il tenore Franco Frisenna, ai brani d’ opera di Giuseppe Verdi “La marcia di Ernani” e di Giacomo Puccini “A bocca chiusa”, in ricordo quest’ultima del Pinkerton che fu Marcello Giordani, passando per l’ aria per orchestra di fiati “Air for winds” che ha aperto la serata e ai ritmi, anche western, di “Oregon” di Jacobs de Haan, alla preghiera di Giuseppe Verdi “O Signore dal tetto natìo”, alla conosciutissima “What a wonderful world” e al suo messaggio di speranza per un mondo migliore, alla nota colonna sonora “The mission” di Ennio Morricone all’allegro “Jingle bell rocks” fino al finale di “Bis happy Christmas”

Il corpo bandistico al completo doveva essere presente il giorno del funerale, ma non è stato possibile e ha così deciso di dedicare il suo primo concerto a Marcello Giordani, nell’ unico modo possibile, in musica, mentre la corale Euterpe, anche reduce dal successo del concerto di Capodanno al teatro Garibaldi di Modica era “una costola della grande famiglia legata a Marcello che vedeva in punta la Yap, e c’è sempre stata per ogni produzione e grande scommessa di Marcello– ha detto Michela Italia che ha presentato la serata- Sono tre mesi che Marcello non c’è più e sembra passato qualche giorno. La vostra presenza era la prova che a Marcello erano in tanti a volergli bene e la promessa che dobbiamo farci sempre è di non dimenticarci mai di lui”.



In prima fila ad assistere all’omaggio in musica accanto all’arciprete don Palmiro Prisutto c’erano anche due fratelli e una cognata di Marcello Giordani.

di Cettina Saraceno