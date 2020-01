Augusta, appalto pulizie nelle strutture militari. La Marina: “estranea alle dinamiche organizzative della società”

Dopo l’aspro botta e risposta tra la Filcams Cgil e la Bsf in merito al cambio appalto dei lavoratori delle pulizie delle strutture militari, arrivano i chiarimenti da parte della Marina. In merito alle dichiarazioni di Filcams Cgil, i militari precisano che, in accordo con quanto comunicato dalla Bsf (società aggiudicataria dell’appalto di pulizie) e confermato dalla comunicazione di stato di agitazione per i giorni di sabato e domenica pervenuta nel tardo pomeriggio di venerdì scorso da parte delle organizzazioni sindacali, è stato autorizzato dal Comando Marittimo l’accesso di personale regolarmente alle dipendenze della società.

Quest’ultima, come detto dalla Marina Militare aveva avanzato richiesta di accesso nei tempi e con le modalità previste, allo scopo di integrare l’aliquota di lavoratori originariamente inseriti nella turnazione dei giorni di sabato e domenica, garantendo l’espletamento del servizi essenziali e continuativi dell’infermeria presidiaria del comprensorio e del servizio mensa a favore del personale di guardia con turno continuativo di 24 ore.

La Marina Militare si dichiara estranea alle dinamiche organizzative della società appaltatrice del servizio, “nondimeno è solita – si legge in una nota ufficiale – mostrare in ogni circostanza la massima considerazione per le esigenze dei lavoratori, siano essi inseriti negli organici del Ministero della Difesa che dipendenti da ditte che hanno stipulato contratti con il Ministero della Difesa. Sovente, infatti, il Comando Marittimo Sicilia, in qualità di fruitore dei servizi di pulizia, ha adottato in situazioni analoghe un approccio di mediazione tra le istanze dei lavoratori e delle ditte da cui dipendono, tutelando innanzitutto i diritti dei lavoratori e assicurando nel contempo il regolare svolgimento delle attività istituzionali della Marina Militare nelle basi di competenza”.