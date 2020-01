Augusta, appalto pulizie delle basi della Marina militare. Scontro tra Filcam-Cgil, Bsf e Marina

Non c’è pace per i lavoratori dell’appalto delle pulizie dalla Marina militare di Augusta. Alla base del nuovo scontro tra la Cgil e la ditta appaltatrice, la Bsf c’è l’impiego dei lavoratori il sabato e la domenica, che ha fatto si che lo scorso fine settimana alcuni lavoratori, che non ritenevano di dover lavorare ed erano in stato di agitazione, siano stati sostituti da altri non previsti nell’appalto.

“Nonostante la responsabilità dimostrata dalla Filcams Cgil e dai lavoratori in sede di cambio appalto, dove a parità di ore è stato aumentato il carico di lavoro di oltre il 35%, – si legge in una nota del sindacato- la Bsf srl in palese violazione del Contratto nazionale del lavoro, che prevede espressamente che il lavoro venga svolto su 5 giorni consecutivi fatto salvo il riposo domenicale, alle legittime rimostranze dei lavoratori li ha costretti a subire l’umiliazione, pur essendo presenti sabato sul posto di lavoro, ad essere sostituiti da altri lavoratori non dell’appalto. Non secondariamente la successiva domenica MariSicilia ha permesso l’ingresso di personale estraneo all’appalto in sostituzione dei lavoratori che aderivano allo stato di agitazione indetto dalla Filcam Cgil”.

“Una vera e propria condotta antisindacale della quale la Bsf risponderà nelle sedi opportune” – ha commentato Alessandro Vasquez, segretario generale della Filcams-Cgil che si riserva di denunciare all’ Autorità nazionale anti-corruzione la gestione dell’intera gara, chiedere l’intervento dei servizi ispettivi dell’Inps e dell’Ispettorato del Lavoro ed informare il ministero della Difesa. “Ancora più grave la responsabilità di MariSicilia che – prosegue il sindacalista- ha permesso l’immissione di personale estraneo all’appalto unicamente finalizzato a demansionare il personale presente il sabato sul proprio posto di lavoro. La sostituzione del personale che ha aderito allo stato di agitazione durante il turno domenicale, assume la connotazione di un vero e proprio atto di pirateria del diritto dei lavoratori, perché finalizzato a non prevedere il giusto compenso previsto dal Contratto collettivo nazionale del lavoro”. La Cgil pretende chiarezza su chi, all’interno di Marisicilia, ha autorizzato l’ingresso nella base militare di lavoratori estranei all’appalto. “Incredibile che in un appalto pubblico, un’azienda solo al fine di non poter ottemperare alle maggiorazioni relative al lavoro supplementare, immetta altro personale. Innumerevoli gli attacchi subiti dai lavoratori da una settimana a questa parte che – conclude- sono degni di una concezione del lavoro medievale ed esclusivamente finalizzata ad alimentare una guerra tra poveri”.

Nessuna replica da parte del comando di MariSicilia, dalla ditta invece parla il presidente Salvatore Taschetti che respinge al mittente tutte le accuse e spiega che considerato che “i lavoratori si sono rifiutati, sulla scorta della indicazioni fornite dalla Cgil, di lavorare sabato e domenica, per forza di causa, se no sarebbe stata interruzione di pubblico servizio alla mensa, in ospedale e in infermeria, ho dovuto in extremis impiegare due unità extra compreso la caposquadra per far fronte alle esigenze”. Poi ricorda che la gara è stata bandita a livello ministeriale con parametri di produttività diversi rispetto ai precedenti e “nonostante ciò sia la Marina che l’azienda hanno teso la mano ai lavoratori. La Marina – prosegue- ha fatto una revisione delle superfici per dare più possibilità di lavoro e non avere un taglio del 35-40%, nonostante ciò non si riusciva a raggiungere l’orario contrattuale dei lavoratori perchè l’ampliamento arrivava a 45 mila ore annue a fronte di 51 mila circa e questa differenza l’ha garantita la ditta”.

C’è stato un accordo all’Ufficio del lavoro e l’azienda si è impegnata ad assumere i lavoratori alle stesse condizioni contrattuali, il presidente della ditta sostiene che “il contratto firmato prevede 5 giorni a settimana, un gruppo di lavoratori dal lunedì al venerdì’ altri dal lunedì alla domenica con due giorni di riposo. La Cgil ci chiede, invece, – puntualizza- di pagare in più le ore della domenica e questo non è possibile perchè l’azienda ha già garantito ore in più che paga di tasca sua. Abbiamo dato una grossa mano ai lavoratori, nonostante inoltre le condizioni dell’appalto prevedeva l’impiego in determinate delle fasce orarie abbiamo spostato gli orari per dare la possibilità loro di lavorare altrove, sembra un po’ esagerato creare tutto questo baccano da parte della Cgil per una questione di turnazione”.

di Cettina Saraceno