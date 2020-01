Augusta, appalto pulizie della Marina militare: si conclude positivamente la vertenza dei lavoratori

Si è concluso positivamente il cambio appalto per gli addetti delle pulizie della Marina militare che potranno lavorare con la nuova ditta in cui sono transitati con gli stessi parametri orari e reddituali della precedente. Lo rendono noto la Filcams Cgil regionale e provinciale di Siracusa, guidate rispettivamente dai segretari Stefano Gugliotta e Alessandro Vasquez che si dicono molto soddisfatti per l’esito della vertenza che aveva portato i lavoratori a protestare davanti all’ingresso della base di Augusta di via Caracciolo.

“Ancora una volta questi lavoratori che, ricordiamo, sono iscritti interamente alla Filcams Cgil – hanno detto – hanno dimostrato che l’unione, la determinazione e la lotta in difesa dei propri diritti, determinano una grande forza contrattuale con le controparti. Dopo 4 giorni di sciopero si è riuscito a chiudere positivamente l’accordo di cambio appalto, facendo transitare i lavoratori con i medesimi orari e livelli reddituali. Notiamo con spiacevole riguardo, la totale assenza di risposte concrete del ministero della Difesa che ha bandito un contratto capestro e che solo con il buon senso degli attori presenti oggi al tavolo, ha evitato ripercussioni sociali a noi intollerabili.”