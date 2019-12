Augusta, appalto asilo nido della Marina militare. Cisl: “ancora non rispettati gli accordi”. E una lavoratrice si sente male

“Continua l’atteggiamento vessatorio e irrispettoso degli accordi firmati e delle regole contrattuali da parte della società cooperativa sociale Giocando insieme, titolare dell’appalto di gestione dell’asilo nido della Marina militare di Augusta.” Lo dice, in una nota, la segretaria generale della Fisascat Cisl Ragusa Siracusa, Teresa Pintacorona, che riapre la questione delle 12 lavoratrici, per lo più educatrici, dell’asilo nido della Marina militare “Pasquale Simone Neri” di Campo Palma che il mese scorso avevano scioperato per protestare contro i problemi contrattuali e per non aver ancora ricevuto le spettanze maturate. La protesta era stata sospesa in attesa di risposte, ma i problemi sarebbero rimasti irrisolti a sentire la sindacalista che interviene di nuovo dopo che ieri una delle lavoratrici, dopo aver ricevuto l’ennesima nota del gestore, si sarebbe sentita male. Ed in preda ad una forte agitazione è stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale “Muscatello”.

“Alle dodici lavoratrici coinvolte – continua Pintacorona – con l’accordo del 30 agosto scorso veniva garantita l’assunzione a tempo indeterminato. Cosa che, invece, non si è verificata con l’applicazione di contratti a tempo determinato e la decurtazione delle stesse ore di lavoro, quindi di paga. Ne è seguito un atteggiamento lesivo dei diritti dei lavoratori, incomprensibile e squalificante per la stessa azienda. Abbiamo chiesto un incontro urgente alla cooperativa ma, soprattutto, alla stessa committente Marina Militare che ci ha già dato disponibilità per i prossimi giorni – conclude – È arrivato il momento di fare chiarezza su questo appalto per garantire al meglio il servizio e rispettare i diritti di tutti i lavoratori.”