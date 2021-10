Augusta, apertura straordinaria della Cgil contro ogni violenza

“L’apertura straordinaria della Camera del lavoro di Augusta si è resa necessaria affinché sia chiaro che anche nel nostro territorio c’è una presa di posizione netta contro ogni tipo di violenza, fascismo o populismo. Il sindacato rappresenta un presidio di democrazia e libertà di pensiero quindi saremo in prima linea per contrastare ogni forma di violenza. Crediamo si debba condannare queste gravi azioni estremiste mettendo in campo provvedimenti rigorosi.”

Cosi Lorena Crisci, segretario della locale Camera del lavoro-Cgil di Augusta ha commentato l’apertura straordinaria di oggi, domenica, della sede del sindacato avvenuta dopo il violento assalto “squadistra” di ieri a Roma che ha danneggiato la storica sede del sindacato nazionale durante una manifestazione contro il green pass. La sezione di Augusta di via Megara, ha cosi accolto l’invito del segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini ed ha aperto le sue porte questa mattina.