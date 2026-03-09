Augusta, aperto il bando per la selezione degli Operatori Volontari in Servizio Civile

É aperto il bando per la selezione degli Operatori Volontari in Servizio Civile. L’offerta si articola in due diverse aree di intervento: Animazione di comunità e riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.
Per quanto riguarda il Comune di Augusta, sono attivi i seguenti progetti con i relativi posti disponibili:
1) Ambito: E-4 Animazione di comunità. Progetto: ANIM-AZIONI DI COMUNITA’. Numero posti disponibili: 6
2) Ambito: C-7 Riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Progetto: “ECO CITTÀ” FUTURO: AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ. Numero posti disponibili: 5
3) Ambito: E-4 Animazione di comunità. Progetto: CANTIERI DI COMUNITA’. Numero posti disponibili: 6
4) Ambito: C-7 Riduzione degli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Progetto: ECO-CITTADINANZA: UN NUOVO STILE DI VITA. Numero posti disponibili: 5
Per supportare le attività di orientamento dei candidati, è attivo uno sportello informativo, Tel. 392 97 41 223, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, lunedì, martedì e venerdì dalle 16 alle 19.
