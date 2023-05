Augusta, anticipato a lunedì 15 il mercato del “giovedì”: l’area di via Buozzi serve per le giostre

Sarà anticipato a lunedì 15 maggio il mercato settimanale del giovedì di via Bruno Buozzi che non si terrà neanche il prossimo 25 maggio. In questo caso verrà posticipato a lunedì 29 maggio. Lo slittamento è dovuto al fatto che i piazzali della Borgata, dove si tiene di solito il mercato, sono stati individuati dall’amministrazione quale unica area per allestire le giostre in occasione dei festeggiamenti in onore del patrono San Domenico, che si aprono domani 14 maggio.

“Altro momento tanto atteso dalla nostra comunità – ha detto in conferenza stampa l’assessore alla Cultura e Polizia municipale Pino Carrabino- ed è stata convocata per venerdì 19 maggio la commissione Pubblici spettacoli che si riunirà per le necessarie autorizzazioni delle giostre”. Che dunque saranno montate, previo via libera della commissione, a partire da venerdì pomeriggio.

I due mercati del “lunedì” sono previsti da un’ apposita ordinanza sindacale.