Augusta, anno scolastico 22-23: al via in tre istituti comprensivi. Nuova dirigente al Costa

E’ iniziata oggi, con qualche giorno di anticipo rispetto alla data del calendario regionale del 19 settembre, la scuola per tre dei quattro istituti comprensivi augustani. La campanella è suonata stamattina al secondo comprensivo Orso Mario Corbino, al terzo Salvatore Todaro e al quarto Domenico Costa ma solo per alcune classi e via via, nei prossimi giorni riguarderà tutti gli alunni degli istituti, mentre il primo comprensivo Principe Di Napoli ha deciso di ricominciare lunedì prossimo, in linea con il calendario regionale.

L’anno scolastico 2022-2023 è iniziato con una nuova dirigente per il Costa della Borgata, dopo che l’ex Michele Accolla è andato in pensione dopo 11 anni di attività. A dirigerlo quest’anno sarà Valentina Lombardo, docente e ingegnere augustana di 41 anni, tra le più giovani presidi della Regione.

Si è presentata alle mamme e ai nuovi alunni con sorriso ed emozione, ha condiviso le apprensioni dei genitori e li ha rincuorati sull’approccio emozionale che la scuola ha pensato nei primissimi giorni che prenderà corpo attraverso il progetto accoglienza: “ho trovato una famiglia ad accogliermi ed una bella comunità affiatata e coesa. Ci aspetta un anno carico di iniziative.” – ha detto.

Ha ricevuto anche la visita del sindaco Giuseppe Di Mare, dell’assessore alla Pubblica istruzione Ombretta Tringali e del consigliere comunale Giuseppe Assenza. “Sono felice di ritornare in questa scuola per salutare i piccoli alunni, un augurio grande a tutta la comunità scolastica con un benvenuto speciale alla neo dirigente e un ringraziamento al preside Michele Accolla per l’encomiabile lavoro svolto”– ha affermato il sindaco

Prima del taglio del nastro, con le note dell’ “Inno alla gioia” in filo diffusione, il piccolo Mattia Petracca, della II B della primaria, ha letto la poesia “l’Anno nuovo” di Gianni Rodari che chiosa così: “Per il resto anche quest’anno sarà come gli uomini lo faranno.”