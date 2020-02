Augusta, Angelo Zito conquista il pass per gli europei di Ocr

Angelo Zito atleta del team M.M.Augusta a seguito delle ottime prestazioni ottenute nel campionato regionale siciliano 2019 si qualifica ai campionati europei 2020 di Ocr (Obstacle Course Race).

Le Ocr sono delle gare di corsa che prevedono il superamento di ostacoli naturali e artificiali (fango, attraversamento fiumi, ribaltamento copertoni, etc). Particolarmente soddisfatto Angelo Zito: “Sono molto soddisfatto della qualificazione – dice -, mi sono avvicinato a questa disciplina da solo un anno. Non essendoci luoghi attrezzati a Belvedere per questo sport creo dei percorsi di allenamento tra il parco giochi, muretti a secco e sentieri naturali.”