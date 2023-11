Augusta, ancora traguardi sportivi per l’asd Megara running

Ancora traguardi sportivi per l’asd Megara Running, che nei giorni scorsi ha visto diversi atleti impegnati su tutto il territorio nazionale. Nel Trail sotto il Vulcano, gara molto dura con 660 metri di dislivello, Franco Carpinteri ha dimostrato di essere un atleta di spessore ottenendo il secondo posto assoluto e si è ben comportato anche Alfio Musco.

Grande prestazione di Enzo Giunta, che a Torino sulla distanza regina della maratona (42,195 km) ha registrato il suo personal best chiudendo in 3h09’27”. Un plauso anche a Domenico Mallo, che nella mezza maratona ha chiuso con il tempo di 1h52’13”. Al Gran premio regionale dei 10 km disputato a Bagheria (Pa) ottima prova di coppia per Salvo Di Grande e Teresa Bianco.

La società ha, inoltre, gareggiato con una nutrita partecipazione di atleti alla tappa del GGP sui 3000 metri disputati a Siracusa. Da annotare anche la presenza di Francesco Gioia e Alessandra Ruggiero nella cornice della Corsa dei santi disputata a Roma il primo novembre.