Augusta ancora senza depuratore, dopo 3 commissari e milioni di euro finanziati. L’appello agli avvocati di Mimmo Di Franco

“Chiedo che un pool di avvocati augustani si rivolga alla magistratura per conoscere i ritardi degli inizi lavori del depuratore, dopo 6 anni, 3 commissari e milioni di soldi di finanziamenti forse, adesso, non sufficienti considerato l’aumento dei prezzi. Io sono pronto a firmare una denuncia in tal senso. Quando la politica fallisce, la magistratura deve interviene per difendere il cittadino”. A lanciare l’idea è Mimmo Di Franco, presidente della associazione filantropica Umberto I che vuole smuovere le acque, che sembrano sempre “ferme”, sulla “telenovela” della costruzione del depuratore, atteso da decenni e ad oggi non ancora realizzato nonostante già dal 2012 esistano 33 milioni di fondi del Cipe. E per il quale si sono succeduti in questi anni tre commissari, da Vania Contraffatto, nominata nel 2014 commissario unico per la Sicilia ai due nazionali Enrico Rolle, rimasto per due 2 anni fino all’attuale ancora in carica Maurizio Giugni.

“Se i cittadini leggono tutti gli articoli di stampa relativi al depuratore – scrive in una nota – noteranno sempre delle date di inizio lavori, più per tenere calma la popolazione che per l’effettivo inizio dei lavori. Si può sbagliare di qualche mese l’inizio lavori ma, se i rinvii sono continui e di anno in anno, allora mi sembra che non ci sia forse la volontà di fare il depuratore, malgrado si paghino grosse cifre di multe, conseguente alla condanna della Corte di giustizia europea 565/10 per mancato trattamento delle acque reflue urbane. Quindi un danno erariale sulle tasche dei cittadini”.

Poi ricorda che in un convegno del 12 ottobre del 2016 organizzato come presidente dell’associazione filantropica l’allora commissario Contraffatto alla richiesta specifica “del primo litro di acqua depurata” rispose che sarebbe uscita dal tubo nel luglio del 2019. “Purtroppo dopo due anni, anziché un depuratore nuovo, fu nominato un nuovo commissario Rolle, invitato anche in consiglio comunale per comunicare i motivi dei ritardi e fare il punto. Spiegò di avere unificato i 12 progetti per accelerare i lavori – aggiunge – Secondo il suo masterplan, che prevedeva il completamento della rete fognaria ed il collettamento all’impianto di depurazione nell’area di Punta Cugno, avrebbe recuperato anche le opere civili già realizzate nel breve tempo”.

Nel sito della Sogesid, il commissario Rolle il 10 aprile del 2020 annuncia l’affidamento per un importo di 2,5 milioni di euro dei servizi di indagini, progettazione, direzione lavori e sicurezza che riguarderanno le diverse parti per il completamento delle rete fognaria. Dall’audizione alla Camera del 19 novembre 2019 riferisce alla commissione d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ambientali ad esse correlati, lo slittamento al 2023, “sono trascorsi altri due anni ma ad Augusta nessuno ha visto iniziare i lavori concretamente”.

Nel maggio del 2020 arriva un nuovo commissario Giugni, affiancato da due subcommissari Stefano Vaccari e Riccardo Costanza. Giugni comunica che partono formalmente le attività di indagini e progettazione del nuovo sistema fognario del Comune di Augusta in cui si prevede il completamento della rete fognaria ed il colletta mento dei reflui all’impianto di depurazione a Punta Cugno: “siamo a gennaio del 2022 e nei comunicati stampa ho letto solo di progettazione, indagini, di varianti, di date di inizio lavori, ma a tutt’oggi le fogne scaricano nel nostro mare che dovrebbe essere balneare, considerato le belle coste che ci circondano” – conclude non dimenticando anche che alcuni anni fa una denuncia a firma di 400 cittadini seguita dall’avvocato Dario Fazio, contro la mancata costruzione del depuratore, fu archiviata perché alcuni reati erano stati prescritti.