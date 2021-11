Augusta, ancora problemi al servizio idrico, Casertano: “no all’autobotte a pagamento”

“Non solo il danno di essere privati del bene primario, anche la beffa di dovere pagare l’ autobotte! L’amministrazione revochi il provvedimento che impone di pagare quell’acqua che non riesce ad offrire. E si attivi per risolvere al più presto questa emergenza”. A dirlo è Massimo Casertano, segretario politico di Adesso Augusta, che interviene così sul servizio di erogazione di acqua potabile tramite autobotte privata e, dunque, a pagamento attivato ieri dall’amministrazione comunale per chi ne avesse bisogno dopo che si sono verificati ancora problemi all’erogazione idrica, soprattutto al centro storico, sia per l’ennesimo guasto al pozzo della villa, sia per una rottura delle tubazioni causata da scavi elettrici che nulla hanno a che fare con l’impianto idrico e che ha portato anche acqua torbida dai rubinetti e carenza oggi per la necessità di effettuare le dovute riparazioni.

“Sino ad oggi avevamo scelto la linea dell’attesa, della pazienza, nella speranza che – aggiunge Casertano – la situazione potesse da un giorno all’altro migliorare, con interventi risolutivi e l’attivazione del nuovo pozzo. Adesso non si può più tacere. Adesso la situazione è diventata insostenibile. Insopportabile. Drammatica”.

L’esponente politico sottolinea che negli ultimi mesi l’erogazione ha raggiunto “livelli di vera emergenza” con famiglie, attività commerciali, bar, ristoranti, artigiani che per lavoro hanno necessità di avere l’acqua corrente e che, già oberati e vessati da tributi, tasse e “orpelli non possono e non devono pagarsi l’autobotte per approvvigionarsi di un bene primario, fondamentale. I cittadini sono stanchi di aspettare e di pagare ulteriori spese per avere quanto spetta loro di diritto”.

Casertano ha, inoltre, telefonato al presidente del Consiglio comunale, Marco Stella, rappresentando l’inopportunità di un provvedimento, tra l’altro già attivato anche ad agosto scorso con le stesse polemiche, che impone ai cittadini di pagare l’approvvigionamento con l’autobotte: “una scelta che suona come un insulto a chi vive da mesi il drammatico problema di avere i rubinetti asciutti. Una vera beffa oltre al danno cagionato” – ha concluso.

Per la cronaca l’avviso per chiedere il servizio con autobotte è stato pubblicato ieri sul sito del Comune con l’apposito modulo da compilare e prevede per i residenti che 4 mc di acqua con autobotte costano 16, 36 euro, 6 metri cubi 24,53; per i non residenti: 4 metri cubi 27,10 euro, 6 metri cubi 40,61; oltre 7 km al punto di carico dell’acqua la spesa per 4 metri cubi è di 33,97 e di 50,72 euro per 6 mc.