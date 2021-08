Augusta, ancora in porto la ResQ People, nell’equipaggio anche Cecilia Strada: “in mezzo al mare a fare la cosa giusta”

Si trova ferma al porto di Augusta, in quarantena, la ResQ People, la nave della ong italiana arrivata nello scalo megarese mercoledì scorso, con i 166 migranti soccorsi nella settimana precedente in 4 diverse operazioni. A bordo, dai controlli sanitari sono emersi 20 positivi al covid 19 che, com’è prassi, sono stati trasferiti sulla nave quarantena Aurelia che da mesi, alternandosi con altro traghetti, staziona in mezzo alla rada. Nel giorno dello sbarco si è svuotata di decine di migranti che avevano già terminato il periodo di isolamento per lasciare posto ai nuovi arrivati.

La ResQ People tornerà in mare, dunque, per la sua seconda missione una volta terminati i dieci giorni di quarantena e vede in prima linea, tra i 20 componenti dell’equipaggio, anche Cecilia Strada, la figlia di Gino, fondatore di Emergency, scomparso il 13 agosto scorso proprio mentre lei era in mezzo al mare a salvare vite, alla sua prima missione in mare. “È una notizia che non avrei voluto ricevere mai, ma – ci ha raccontato- di tutti i posti dove potevo essere son contenta che ero in mezzo al mare a fare una cosa giusta, che mi piace e di cui era contento anche mio padre. Anzi secondo me era anche un po’ invidioso perché, se avesse avuto un’altra età, sarebbe voluto trovarsi anche lui sulla nave”.

Quella dei giorni scorsi nel Mediterraneo è stata la prima missione della ong tutta italiana, che si unisce alle altre navi di organizzazioni umanitarie già in mare come la Geo Barens di Medici senza frontiere che, con 322 migranti, di cui una ventina minori, soccorsi già da giorni, aspetta ancora di ricevere l’assegnazione di un porto sicuro, la Ocean Viking e Sea watch, in quarantena dopo altri soccorsi, Open Arms e Aita mari in porto per fare lavori e la Sea-Eye 4, sottoposta finora a fermo amministrativo, come successo per tante altri navi ma sbloccato nelle ultime ore.

“Negli ultimi tre anni se facciamo un conto le navi della flotta civile hanno avuto, in totale, più di mille giorni di fermo amministrativo, ad alcune navi sono stati contestati lavori da fare, giubbotti di salvataggio e cose così”- continua la volontaria che, a proposito di quanto sta avvenendo in questi giorni in Afghanistan, si augura che si “aprano dei canali di accesso sicuri e legali per fare arrivare chi vuole scappare. Che non li si lasci sulle rotte in mano ai trafficanti umani, a rischiare la vita in mare, a congelarsi in inverno sulla rotta balcanica. Un paio di amici mi hanno mandato dei titoli dei giornali in questi giorni, in cui si parla di emergenza profughi, ma non è l’Europa ad essere in emergenza, sono i profughi in emergenza. E l’unica emergenza riguarda queste persone e non certo chi li accoglie. – conclude- L’accoglienza di queste persone non sarebbe un atto di carità, ma di giustizia come, peraltro, dice la nostra Costituzione all’articolo 10”.